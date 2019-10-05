Шалимов посвятил победу над "Уфой" Рамзану Кадырову

Наставник "Ахмата" Игорь Шалимов поделился эмоциями после выигранного матча 12-го тура РПЛ против "Уфы".

Напомним, что грозненцы добыли победу со счётом 1:0. Для 50-летнего специалиста эта игра стала дебютной у руля чеченской команды.

"Для любого тренера важно начать с победы. Хочу посвятить эту победу главе Чечни Рамзану Кадырову, у него сегодня день рождения, а также болельщикам, которые вздохнули, многие ждали этой победы. "Уфа" играет жёстко и организованно, важно было им не уступить в этом компоненте", - сказал Шалимов.

Кадырову сегодня исполнилось 43 года. "Ахмат" победил в РПЛ впервые с 5 августа.

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