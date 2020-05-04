Шалимов признался, что иногда испытывает агрессию по отношению к украинским экспертам

Теги игорь шалимовахмат

Шалимов признался, что иногда испытывает агрессию по отношению к украинским экспертам

Главный тренер "Ахмата" Игорь Шалимов заявил, что иногда хочет избить украинских экспертов, которые принимают участие в российских политических ток-шоу.

"Эксперты с Украины комичные? Пусть приедут некомичные и скажут другое. Ответы-то у всех одинаковые. Или же они оттуда могут привозить жёстких, которых придётся выгонять из студии, потому что иногда хочется взять биту и дать по башке. Они всегда говорят одно и то же, просто в разных формах", - цитирует Шалимова "Чемпионат".

Ранее 51-летний специалист пытался вступиться за российскую власть. Он выразил уверенность, что критикующие правительство люди живут лучше, чем бомжи, поэтому им не обязательно помогать в условиях кризиса. 

Не пропустите: Уткин высказался о словах Шалимова про бомжей и дармоедов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Атлетик" и "Реал Сосьедад" попросили отложить финал Кубка Испании, пока болельщикам не разрешат посещение игр

"Атлетик" и "Реал Сосьедад" попросили отложить финал Кубка Испании, пока болельщикам не разрешат посещение игр

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов