Шалимов признался, что иногда испытывает агрессию по отношению к украинским экспертам

Главный тренер "Ахмата" Игорь Шалимов заявил, что иногда хочет избить украинских экспертов, которые принимают участие в российских политических ток-шоу.

"Эксперты с Украины комичные? Пусть приедут некомичные и скажут другое. Ответы-то у всех одинаковые. Или же они оттуда могут привозить жёстких, которых придётся выгонять из студии, потому что иногда хочется взять биту и дать по башке. Они всегда говорят одно и то же, просто в разных формах", - цитирует Шалимова "Чемпионат".

Ранее 51-летний специалист пытался вступиться за российскую власть. Он выразил уверенность, что критикующие правительство люди живут лучше, чем бомжи, поэтому им не обязательно помогать в условиях кризиса.

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