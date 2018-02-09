Шалимов прокомментировал дебют Шатова за "Краснодар"

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Шалимов прокомментировал дебют Шатова за "Краснодар"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов высказался по поводу дебюта полузащитника Олега Шатова в составе "быков".

"Шатов оставил хорошее впечатление по своей готовности. Он до этого тренировался, поэтому в достаточно хорошей форме находится" - цитирует Шалимова официальный сайт клуба.

Напомним, что арендованный у "Зенита" Шатов дебютировал за "Краснодар" в проигранном товарищеском матче с "Видеотоном". | http://soccernews.ru

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