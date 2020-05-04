Шалимов прокомментировал интервью вратаря "Крыльев Советов" Фролова

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Шалимов прокомментировал интервью вратаря "Крыльев Советов" Фролова

Главный тренер "Ахмата" Игорь Шалимов высказался по поводу критики власти вратаря "Крыльев Советов" Евгения Фролова.

Напомним, недавно футболист выразил недовольство президентом России Владимиром Путиным и властью страны. За резкие высказывания игрока клуб заявил, что оштрафует Фролова.

"У Фролова все не так уж и плохо. Когда люди начинают говорить за все 140 млн, что у народа у нас все так, а где этот народ-то? Я его не осуждаю, если увидимся, то пожму ему руку, но отвечать за весь народ… Ну получил он поддержку от 140 человек в комментариях, это что, народ? Для меня нет, я не знаю, кто это такие.

Кто может говорить за народ? Надо брать интервью у рабочих, просто их читать никто не будет, они никому не интересны, поэтому от их имени выступают люди, которые чувствуют себя хорошо", - сказал Шалимов в интервью каналу "Футбольный Биги".

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