Шалимов прокомментировал критику в адрес российской власти

Наставник "Ахмата" Игорь Шалимов в инстаграме опубликовал пост, в котором прокомментировал критику в адрес власти России.

"Сейчас прошелся в магазин: троллейбусы, автобусы и метро работают. Те, кто реально делают важные вещи для нас с вами, они все получают деньги. Если ты дармоед, который хочет ничего не делать и получать деньги, это твой выбор. Выбирай другую профессию. Давайте начнем тогда с бомжей. Бомжи живут плохо, у каждого своя история, все живут плохо. Вы, каждый, кто сегодня ноет, живет лучше, чем бомж. Поэтому у меня вопрос: ради чего вам помогать? Чтобы произошло что?" - сказал Шалимов.

Ранее ряд спортсменов высказались по поводу действий властей России в период пандемии коронавируса. Многие недовольны тем, что россияне не получают дополнительной финансовый помощи в период кризиса.

Не пропустите: Геркус объяснил, почему Фролов не имел права критиковать российскую власть| http://soccernews.ru