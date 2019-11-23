Шалимов прокомментировал победу над "Оренбургом"

Наставник "Ахмата" Игорь Шалимов подвёл итоги матча 17-го тура РПЛ против "Оренбурга".

Напомним, что грозненцы выиграли в гостях со счётом 2:1, тем самым прервав серию из четырёх поединков без побед в чемпионате.

"Мы просто готовились к игре. Как и в любом матче, есть моменты, когда с мячом больше играет твоя команда, а бывают моменты, когда им чаще владеет соперник. Но мы грамотно подготовились к этой встрече. Установка была прессинговать всех трёх центральных защитников. Хороший первый тайм провели. И мяч контролировали лучше, проводили, как нам кажется, атаки поопаснее и владели инициативой.

В атаке есть подготовленные вещи, но всё зависит от соперника: где располагается, как действует, какие зоны открывает. Нам нужны очки. Очень довольны, что с такого тяжёлого выезда увозим три очка. Второй тайм нас поджали, но это нормально. Невозможно перекрыть все подачи и прострелы. Знали, что это будет. Но в штрафной наши игроки и по количеству и по качеству сыграли очень хорошо", - сказал Шалимов.

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