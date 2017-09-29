Шалимов прокомментировал поражение от тульского "Арсенала"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов подвёл итоги матча 12-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала".

"Можно сказать, что соперник превзошёл нас в желании победить. Мы больше хотели закончить этот период, больше думали о том, что будет после игры. Мы сыграли таким образом, что дали им возможность выходить в контратаки, поломали свою игру. Дали "Арсеналу" те возможности, на которых почти все команды играют против нас. Наверное, пауза в чемпионате пойдёт на пользу команде. У нас выдалась неудачная серия, три поражения. Мы бездарно окончили этот отрезок, хотя у нас был период с тремя победами подряд, когда всё, казалось, хорошо. Будем думать, что делать. Это серьёзная проблема. Идти в лидерах - серьёзная проблема для игроков среднего уровня мастерства. А средний уровень мастерства получается тогда, когда недостаточно хорошо готовятся к матчам" - сказал Шалимов.

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