Шалимов прокомментировал сохранение прописки "Ахмата" в РПЛ

Наставник "Ахмата" Игорь Шалимов дал комментарии после матча со "Спартаком" (0:3).

"Не хочется говорить о том, что не вышло в матче, хоть мы и проиграли со счетом 0:3. Так получилось, что мы сохранили прописку в РПЛ. Заработали это сами.

В целом эмоции положительные. Ребят поздравил, обнял, и двигаемся дальше. Нужно готовиться к матчу против "Краснодара", - заявил Шалимов.

После 29 туров "Ахмат" занимает 13-е место, имея в активе 31 очко.

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