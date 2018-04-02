Шалимов прокомментировал своё увольнение из "Краснодара"

Игорь Шалимов прокомментировал своё увольнение с поста главного тренера "Краснодара".

"Узнал об отставке в понедельник. Встретились с генеральным директором "Краснодара" Владимиром Хашигом, он объявил о решении расстаться. Как объяснили? Мы не прогрессируем, не делаем шагов вперёд. Отставка могла произойти прошлой осенью после четырёх неудач подряд в чемпионате. Случилась же сейчас - мы могли уступить до нового года "Локомотиву" и "Спартаку" - это лидеры, и поражения можно было принять. Но сейчас не победили "Динамо", потеряли три очка с "Уфой" и не смогли превзойти "Анжи". Понятно, что потребовались какие-то изменения" - сказал Шалимов.

Напомним, что исполняющим обязанности главного тренера "Краснодара" назначен Олег Фоменко. | http://soccernews.ru