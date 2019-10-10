Шалимов прокомментировал уход из "Ахмата" своего помощника Адиева

Наставник "Ахмата" Игорь Шалимов рассказал, что думает о желании своего помощника Магомеда Адиева покинуть команду.

Напомним, сегодня, 10 октября, Адиев в соцсети написал, что уходит из грозненского клуба.

"Когда приехали на сбор после паузы, я узнал, что Магомед после разговора с президентом клуба принял решение уйти из клуба. О своем решении он мне тоже рассказал в двух словах. Мы пожали друг другу руки, остаемся на связи, расстались, пожелав друг другу удачи", - сказал Шалимов.

Напомним, Адиев и Шалимов пришли в клуб в начале октября после отставки Рашида Рахимова.

После 12 туров чемпионата России "Ахмат" занимает 14 место в турнирной таблице.

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