Шалимов прокомментировал уход из "Ахмата" своего помощника Адиева
Наставник "Ахмата" Игорь Шалимов рассказал, что думает о желании своего помощника Магомеда Адиева покинуть команду.
Напомним, сегодня, 10 октября, Адиев в соцсети написал, что уходит из грозненского клуба.
"Когда приехали на сбор после паузы, я узнал, что Магомед после разговора с президентом клуба принял решение уйти из клуба. О своем решении он мне тоже рассказал в двух словах. Мы пожали друг другу руки, остаемся на связи, расстались, пожелав друг другу удачи", - сказал Шалимов.
Напомним, Адиев и Шалимов пришли в клуб в начале октября после отставки Рашида Рахимова.
После 12 туров чемпионата России "Ахмат" занимает 14 место в турнирной таблице.
А еще: Адиев рассказал, почему он согласился стать помощником Шалимова в "Ахмате" | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|12
|26
|2
|Ростов
|12
|26
|3
|Краснодар
|12
|26
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|12
|26
|5
|ЦСКА Москва
|12
|25
|6
|Уфа
|12
|15
|7
|Арсенал Тула
|12
|14
|8
|Оренбург
|12
|14
|9
|Урал
|12
|14
|10
|Спартак Москва
|12
|14
|11
|Крылья Советов
|12
|14
|12
|Рубин
|12
|14
|13
|Сочи
|12
|12
|14
|Ахмат
|12
|12
|15
|Динамо Москва
|12
|10
|16
|Тамбов
|12
|8