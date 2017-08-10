Шалимов: "Рады тяжелейшей победе над сложным соперником"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов подвёл итоги матча пятого тура чемпионата России против "Ахмата".

"Игра временами нравилась. Когда мы вели в счёте - начинали глубоко садиться и отбиваться. Соперник счёт сравнивает - всё вновь меняется, мы берём мяч под контроль, создаём моменты и вновь забиваем. Затем вновь наступает растерянность. В целом, была мужская борьба, это тяжёлый выезд. Мы выиграли, забив два гола на контратаках, но такие возможности у "Краснодара" возникают только в выездных матчах. Дома против нас так не играют. Рады тяжелейшей победе над сложным соперником" - сказал Шалимов.

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