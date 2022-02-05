Шалимов рассказал о большом желании Шатова играть за "Урал"
Наставник "Урала" Игорь Шалимов дал комментарии по поводу перехода в свою команду хавбека Олега Шатова.
31-летний футболист в ноябре покинул "Рубин" и приостановил карьеру, а 1 февраля заключил контракт до конца сезона с клубом из Екатеринбурга.
"Шатова позвал Григорий Викторович Иванов (президент "Урала" - примечание Soccernews), у него тёплые отношения с Олегом на протяжении долгих лет. Иванов сказал, что Шатов поедет на сборы. Олег - классный футболист, вопрос, когда он играл в последний раз. У него были травмы, сейчас нужно, чтобы всё прошло, чтобы набрал форму. Мы рассчитываем на него. Вижу большое желание играть, потому что несколько месяцев он ничего не делал.
Можно ли говорить, что футболист станет неким проводником моих идей на поле? Опытные игроки всегда такими являются, они разговаривают в раздевалке и на поле. Конечно, авторитет у ребят есть, и это важно, когда в команде много молодых. Так что Олег должен быть лидером в "Урале", - считает Шалимов.
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