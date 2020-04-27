Шалимов рассказал о подготовке "Ахмата" к возможному возобновлению сезона РПЛ

Главный тренер "Ахмата" Игорь Шалимов рассказал, когда команда начнет готовится к возможному возобновлению сезона.

Ранее сообщалось, что РПЛ рассматривает две даты возобновления сезона: либо 21 июня, либо 28-го.

"Мы как готовились к продолжению чемпионата, так и будем готовиться. Мы планировали собраться 10 мая, просидеть на карантине 2 недели и 25 мая начать тренироваться, чтобы по срокам успеть к 21 июня. У нас получается три с половиной недели на подготовку. Мы готовимся и надеемся на это.Нам сейчас надо понять, сможем ли мы собраться 10 мая, как планировали. Границы закрыты, у нас 4 легионера за границей, Грозный закрыт, Чечня закрыта. Будем смотреть, что будет после 1 мая. Не знаю, что будет с иностранцами, которые вернутся в Россию. Может быть, их посадят на карантин в Москве. А те ребята, которые приедут из других городов, я думаю, будут сидеть две недели на карантине в самом Грозном, а потом сдавать тест на коронавирус", - цитирует Шалимова Sport24.

На данный момент розыгрыш РПЛ приостановлен до конца мая.

А еще: Стали известны возможные даты возобновления сезона РПЛ| http://soccernews.ru