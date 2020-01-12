Шалимов рассказал о состоянии "Ахмата" после зимней паузы
Главный тренер "Ахмата" Игорь Шалимов рассказал о состоянии команды после зимней паузы.
"Входить в сбор будем плавно, затронем общую выносливость.
Надеемся, Ризван Уциев начнет работать в общей группе на вторых сборах, также как и Бернард Бериша. По болезни нет на сборах Магомеда Мусалова.
Остальные все чувствуют себя хорошо. В том числе Раванелли, который будет работать без ограничений", - сказал Шалимов.
После 19 туров РПЛ "Ахмат" занимает 12 место в турнирной таблице.
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|О
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|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
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|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15