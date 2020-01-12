Шалимов рассказал о состоянии "Ахмата" после зимней паузы

Главный тренер "Ахмата" Игорь Шалимов рассказал о состоянии команды после зимней паузы.

"Входить в сбор будем плавно, затронем общую выносливость.

Надеемся, Ризван Уциев начнет работать в общей группе на вторых сборах, также как и Бернард Бериша. По болезни нет на сборах Магомеда Мусалова.

Остальные все чувствуют себя хорошо. В том числе Раванелли, который будет работать без ограничений", - сказал Шалимов.

После 19 туров РПЛ "Ахмат" занимает 12 место в турнирной таблице.

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