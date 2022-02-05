Шалимов рассказал об особенностях работы с владельцем "Краснодара" Галицким
Фото твиттер "Урала"
Наставник "Урала" Игорь Шалимов поделился воспоминаниями о периоде тренерской карьеры в "Краснодаре".
Он возглавлял "быков" с сентября 2016 по апрель 2018 года. При нём команда одержала 30 побед, 19 раз сыграла вничью и потерпела 17 поражений.
"Советуется ли Галицкий с тренерами по составу? Один раз я ему назвал состав на игру, но он попросил больше так не делать, потому что хочет сам подумать, каким он будет, какие замены могут быть во время игры. Поэтому по составу он никогда мне ничего не говорил.
Конечно, Сергей Николаевич погружён в игру, часто приезжал на тренировки, смотрел со стороны. После матчей с ним общались регулярно. У него есть свои мысли по футболу, говорит он об игре очень грамотно", - рассказал Шалимов.
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