Шалимов рассказал, почему он поддерживает Путина

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Шалимов рассказал, почему он поддерживает Путина

Бывший главный тренер "Краснодара" и "Ахмата" Игорь Шалимов рассказал, что он поддерживает президента Российской Федерации Владимира Путина.

"Сейчас я не вижу альтернативу Путину. И до 2024 года Путин будет президентом, что теперь об этом говорить? В любом случае, я точно не хочу прятать свою дочь от уркаганов с кастрюлями на голове, которые убивают людей. А если вам что-то не нравится, идите на выборы в 2024-м. Не нравится — встал, проголосовал против", - приводит слова Шалимова Sport24.

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