Шалимов рассказал, почему он поддерживает Путина
Бывший главный тренер "Краснодара" и "Ахмата" Игорь Шалимов рассказал, что он поддерживает президента Российской Федерации Владимира Путина.
"Сейчас я не вижу альтернативу Путину. И до 2024 года Путин будет президентом, что теперь об этом говорить? В любом случае, я точно не хочу прятать свою дочь от уркаганов с кастрюлями на голове, которые убивают людей. А если вам что-то не нравится, идите на выборы в 2024-м. Не нравится — встал, проголосовал против", - приводит слова Шалимова Sport24.
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|Команда
|М
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|Зенит Санкт-Петербург
|22
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|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
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|4
|Ростов
|23
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|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
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|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
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|22