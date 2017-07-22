Шалимов: "Результат нормальный, мы могли забить больше"

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Шалимов: "Результат нормальный, мы могли забить больше"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов подвёл итоги матча второго тура чемпионата России против "Тосно".

"Первый тайм плохой - мяч ходил медленно, много ошибались, дали создать моменты, которые могли голом закончиться. Хорошо, что "Тосно" только дебютируют в Премьер-лиге и у них мало игроков, которые играли в высшем дивизионе. Конечно, этого опыта им не хватило. Мы не можем так начинать игры ни с кем. Второй тайм намного лучше - мяч стал ходить быстрее, начали создавать моменты и опыт, мастерство сказалось. Мы дожали соперника. Во втором тайме ничего не дали им создавать, владели мячом. Забили два гола, могли забить больше. Результат нормальный, игра - как обычно, будем работать дальше" - сказал Шалимов

Не пропустите видеообзор матча "Краснодар" - "Тосно". | http://soccernews.ru

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