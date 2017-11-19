Шалимов: "Счёт матча со "Спартаком" не по игре"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов дал комментарии после матча 17-го тура чемпионата России против "Спартака".

"Счёт не по игре. Результат предопределил первый гол. Во втором тайме мы создавали моменты, владели инициативой, но при счёте 0:2 перекрыть возможности для контратак соперника невозможно. Они нас наказали в концовке. Опять говорим о нашей болезни - невынужденных потерях в первом тайме. Нельзя так со "Спартаком" играть, так ошибаться" - сказал Шалимов.

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