Шалимов: "Сыграли позитивную игру"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов высказался о победе своей команды над махачкалинским "Анжи".

"Итоги матча - хорошие. Мы давно пять не забивали. И помимо этих пяти, имели еще очень много моментов. Жаль, что пропустили, но мы довольны и содержанием игры, и результатом, и тем, что после долгой травмы вернулся Окриашвили, и первыми голами Вандерсона, и Федей Смоловым… В общем, игра - во всем позитивная", - цитирует наставника "быков" чемпионат.com.

Напомним, матч "Анжи" и "Краснодара" закончился со счетом 1:5. | soccernews.ru