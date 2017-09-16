Шалимов: "Сыграли позитивную игру"

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Шалимов: "Сыграли позитивную игру"Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов высказался о победе своей команды над махачкалинским "Анжи".

"Итоги матча - хорошие. Мы давно пять не забивали. И помимо этих пяти, имели еще очень много моментов. Жаль, что пропустили, но мы довольны и содержанием игры, и результатом, и тем, что после долгой травмы вернулся Окриашвили, и первыми голами Вандерсона, и Федей Смоловым… В общем, игра - во всем позитивная", - цитирует наставника "быков" чемпионат.com.

Напомним, матч "Анжи" и "Краснодара" закончился со счетом 1:5. | soccernews.ru

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