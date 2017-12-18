Шалимов: "Третье место в Премьер-лиге будет успехом для "Краснодара"

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Шалимов: "Третье место в Премьер-лиге будет успехом для "Краснодара"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов считает, что третье место по итогам сезона будет хорошим результатом для его команды.

Результат команды в осенней части чемпионата оценю позитивно. Мы набрали 36 очков, идем в одном очке от прямого выхода в Лигу чемпионов. Хорошо ли мы играли? Считаю, что хорошо. Забили 32 гола в чемпионате – посмотрите их и скажите, может ли играть плохо команда, которая забивает такие мячи. Наверное, нет.

"Краснодар" набирает очки в матчах не с командами из топ-4? Да, я сам разделил чемпионат на две половины. Условную первую четверку и остальных. Вот с остальными мы набрали больше всех очков. Если использовать принцип наложения составов, тем самым сравнивая их по позициям, понимаешь, что уступаем по составу "Спартаку", "Зениту", "Локомотиву" и даже ЦСКА. И значит, в таких встречах игра должна складываться в нашу пользу – имею ввиду то, что мы не должны первыми пропускать. Если же первыми пропускаем, появляются проблемы. Обидно, что нам забивают не после сильных ходов соперника, а после наших индивидуальных ошибок.

"Краснодар" идет четвертым в чемпионате – это та позиция, где мы и должны быть. Были бы на шестом – провал. Третье – успех. А четвертое и пятое друг от друга не отличаются. Если мы здесь, сезон удовлетворительный", - приводят слова Шалимова российские СМИ.

После 20 туров "Краснодар" занимает четвертое место в Премьер-лиге и отстает от третьей позиции на одно очко.

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