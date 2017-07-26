Шалимов: "У "Краснодара" не будет легкой прогулки с "Люнгбю"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов рассуждает о предстоящем матче третьего раунда квалификации Лиги Европы против "Люнгбю".

"Легкой прогулки не будет. Завтра у нас выйдет боевой состав. Нельзя допустить, чтобы игроки недооценивали соперника. У нас есть уверенность, что тот состав, который выйдет завтра на поле, сможет выполнить задачу и добиться нужного результата. Для нас не имеет значения, где играть вторую игру: дома или на выезде. Наша задача сыграть завтра на ноль", - цитирует Шалимова официальный сайт клуба.

Матч "Краснодар" - "Люнгбе" состоится 27 июля в 20:00 мск.

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