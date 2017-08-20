Шалимов: "В Ростове всем было тяжело и будет тяжело"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов прокомментировал ничейный результат матча 7-го тура чемпионата России против "Ростова" (0:0).

"Тяжелая ничья. Здесь всем было тяжело и будет тяжело. Честно – мы ехали выигрывать. Мы могли это сделать. У соперника ударов было много. В конце они поддавили. Но моментов у нас было больше. Но могло и по-другому сложиться. Поэтому в принципе ребят похвалили. Они молодцы. Выезд тяжелый, команда очень тяжелая. Поэтому в целом нормально", - приводит слова Шалимова телеканал "Наш футбол".

После этого матча "Краснодар" занимает пятое место в Премьер-лиге.

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