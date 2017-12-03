Шалимов: "Во втором тайме "Краснодар" полностью переломил ситуацию на поле"



Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов прокомментировал победу своей команды над "Ахматом" (3:2) в матче 19-го тура чемпионата Италии.

"Первый тайм плохой, опять два гола со стандарта получили. Во втором тайме переломили полностью ситуацию - завладели инициативой, создавали моменты. Молодцы. Хочется поблагодарить настоящих наших болельщиков. Их поддержка очень сильно нам помогла сегодня. В перерыве сказали, что нужно поправить. Ребята постарались это сделать. Главное, что они сделали - начали больше двигаться, разозлились, мяч стал ходить быстрее. Мы полностью переломили ход игры во втором тайме", - сказал Шалимов в эфире телеканала "Наш футбол".

После этого матча "Краснодар" по-прежнему занимает четвертое место в Премьер-лиге.

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