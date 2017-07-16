Шалимов: "Всем тяжело играть против команд Бердыева"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов прокомментировал победу своей команды над "Рубином" в матче первого тура чемпионата России.

"Выезд в Казань тяжел для всех, всем тяжело играть против команд Бердыева. Схема у "Рубина" ещё не отлажена, но с каждой игрой команда будет прибавлять. Что касается нашей игры, то после такого первого тайма мы недовольны вторым, но в целом результатом довольны. Везём победу с тяжелейшего выезда" - сказал Шалимов.

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