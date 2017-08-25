Шалимов: "Вылет из Лиги Европы - это катастрофа для нас"

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Шалимов: "Вылет из Лиги Европы - это катастрофа для нас"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов прокомментировал вылет своей команды из Лиги Европы после поражения от "Црвены Звезды".

"Мы стремимся к тому, чтобы играть в Лиге Европы и занимать высокие места в чемпионате России. Я не буду говорить, что вылет из Лиги Европы это хорошо для нас. Это катастрофа, мы все расстроены, иначе какой смысл вообще стремиться сюда, смотреть наверх" - сказал Шалимов.

Не пропустите видеообзор матча "Црвена Звезда" - "Краснодар". | http://soccernews.ru

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