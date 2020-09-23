Шалимов высказался о победе "Краснодара" над ПАОКом в Лиге Чемпионов

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Шалимов высказался о победе "Краснодара" над ПАОКом в Лиге Чемпионов

Экс-тренер "Краснодара" Игорь Шалимов высказался о победном матче команды в плей-офф Лиги Чемпионов с ПАОКом (2:1).

"ПАОК доигрывал матч так, словно их устраивал этот счет. У них проскальзывала уверенность, что дома они этот один гол отыграют. Ответная игра будет напряженной. "Краснодару" нужно будет забивать гол.

ПАОК не стал играть в позиционной обороне, глубоко садясь назад. В первом тайме они напрягали соперника. Плюс еще так сложилось, что они первыми забили. Первый тайм им удался", - передает слова Шалимова "Матч ТВ".

Победу краснодарскому клубу принесли голы Виктора Классона и Реми Кабелла. 

Ответный матч ПАОК - "Краснодар" состоится 30 сентября. Начало - в 22:00 мск.

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