Шалимов высказался о победе "Краснодара" над ПАОКом в Лиге Чемпионов
Экс-тренер "Краснодара" Игорь Шалимов высказался о победном матче команды в плей-офф Лиги Чемпионов с ПАОКом (2:1).
"ПАОК доигрывал матч так, словно их устраивал этот счет. У них проскальзывала уверенность, что дома они этот один гол отыграют. Ответная игра будет напряженной. "Краснодару" нужно будет забивать гол.
ПАОК не стал играть в позиционной обороне, глубоко садясь назад. В первом тайме они напрягали соперника. Плюс еще так сложилось, что они первыми забили. Первый тайм им удался", - передает слова Шалимова "Матч ТВ".
Победу краснодарскому клубу принесли голы Виктора Классона и Реми Кабелла.
Ответный матч ПАОК - "Краснодар" состоится 30 сентября. Начало - в 22:00 мск.
Не пропустите: "Краснодар" обыграл ПАОК в квалификации Лиги Чемпионов| http://soccernews.ru
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