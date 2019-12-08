Шалимов высказался о поражении "Ахмата"

Главный тренер "Ахмата" Игорь Шалимов высказался о поражении в матче 17-го тура РПЛ с "Уфой" (1:0). Об этом информирует пресс-служба грозненского клуба.

"Вчера игра так сложилась, что начали плохо. Ошибались много на своей половине, играли медленно, после одной из ошибок пропустили гол. С нашей стороны была плохая игра, пытались переломить ход матча заменами, перестановкой игроков, ничего не получилось. Нужно признать, что проиграли по делу. Было бы чудом, если бы сравняли счёт. Хочется извиниться перед болельщиками за эту игру", - сказал Шалимов.

После 19 туров чемпионата России "Ахмат" расположился на 12 месте, имея в активе 19 баллов.

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