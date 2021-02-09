Шалимов высказался о скандальном "письме 14-ти", написанном перед ЧМ-1994
Бывший футболист сборной России Игорь Шалимов рассказал, почему в 1993 году группа игроков написало скандальное "письмо 14-ти.
"Нам не нравилось, что в России к нам относились не так, как заграницей. Намного хуже. В Европе нас боготворили, а в России нас могли не встретить, мы сами форму стирали.
Также мы поняли, что тренер Павел Садырин не с нами, а на другой стороне. Вячеслав Колосков (Тогдаший президент РФС. - Прим. Soccernews) с нами не разговаривал. Нас полгода поливали грязью", - сказал Шалимов в интервью YouTube-каналу "Футбольный биги".
Из-за "письма 14-ти" на чемпионат мира не поехали многие ведущие игроки сборной России. В итоге на мундиале российская национальная команда не вышла из группы.
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