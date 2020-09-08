Шалимов высказался о возможном дебюте Кокорина в матче с ЦСКА



Экс-тренер "Ахмата" Игорь Шалимов высказался по поводу нападающего "Спартака" Александра Кокорина, который может дебютировать за "красно-белых" в матче 7-го тура РПЛ с ЦСКА.

"Сейчас важно, чтобы Кокорин полностью выздоровел. Он начал тренироваться в общей группе. Думаю, что Кокорин должен набрать форму за счёт игр. Дальше уже решать Тедеско, на сколько его выпускать: на тайм, 30 минут, с начала игры.

Я не удивлюсь, если Кокорин выйдет в стартовом составе «Спартака» в матче с ЦСКА. Тедеско видит, в каком состоянии находится Александр. Если он физически готов, то можно поставить с прицелом на то, сколько выдержит. Если плохо отыграет первый тайм, его заменят. Понятно, что Кокорина нужно вводить в основной состав. Другой вопрос, как это делать: сразу в основной состав или через замены", - цитирует Шалимова "Спорт день за днём".

Напомним, что 29-летний Кокорин перешел в "Спартак" в летнее трансферное окно из "Зенита" на правах свободного агента. Из-за травмы форвард пока что не дебютировал за "красно-белых".

Матч ЦСКА - "Спартак" состоится 13 сентября.

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