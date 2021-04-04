Шалимов высказался о возможном назначении Гончаренко в "Краснодар"

Фото: инстаграм Игоря Шалимова

Бывший главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов поделился мнением о возможном назначении на пост наставника команды Виктора Гончаренко, который ранее покинул ЦСКА.

"Если "Краснодар" будет искать тренера на оставшуюся часть сезона, то, наверное, главный претендент - Гончаренко. Но, зная Галицкого, он может очень сильно задуматься и не взять Виктора только по той причине, что его уволили из ЦСКА. Это чисто принципиальный момент, и я его не исключаю", - приводит слова Шалимова Sport24.

Напомним, что после поражения от "Ахмата" (0:5) в отставку по собственному желанию ушел главный тренер Мурад Мусаев. После 24 туров "Краснодар" занимает лишь 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и, скорее всего, не попадет в еврокубки в следующем сезоне.

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