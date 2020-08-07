Шалимов высказался об игровых качествах Глушакова
Бывший главный тренер "Ахмата" Игорь Шалимов рассказал об особенностях стиля игры полузащитника Дениса Глушакова.
"У него позиция важная - центр поля. Футболист опытный, классный. У нас он забивал важные мячи и отдавал голевые. Для него важно пройти сборы и не получить травму. В последний период он выглядел прилично, хотя до этого сказывались повреждения. Не знаю, как дальше сложится его судьба, но на хорошем уровне он ещё вполне готов поиграть. Нужно смотреть на физическое состояние. Важно попасть в коллектив и стабильно тренироваться без пауз из-за повреждений.
Что отметил для себя по Глушакову, когда он попал ко мне? То, что у него хороший удар, мы всегда знали. Плюс есть ещё одно качество – бежит вперёд, входит в штрафную на скорости. Не за счёт дриблинга, а даже без мяча. Глушаков оказывается там, откуда забивают. Настырно открывается вторым темпом и если получает мяч, то умеет им распорядиться. Посмотрите его голы за "Ахмат". Глушаков даёт адрес и оказывается на месте нападающих. Многие полузащитники просто не добегают до ворот соперника - лишь в середине поля ведут игру. А ведь важно завершать атаки, и одних нападающих в чужой штрафной может не хватать", - сказал Шалимов.
33-летний Глушаков провёл в "Ахмате" один сезон. В его активе 27 матчей, 6 голов и 1 ассист. Сейчас хавбек пытается трудоустроиться в одном из московских клубов.
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