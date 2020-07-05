Шалимов высказался по поводу поражения "Ахмата" в матче с ЦСКА

Главный тренер "Ахмата" Игорь Шалимов высказался по поводу поражения в матче 26-го тура РПЛ с ЦСКА (0:4).

Отметим, что "армейцы" забили три гола за 4 минуты.

"Не скажу, что мы развалились, но нас развалили. Первый тайм была равная игра, тактическая. Мы немного изменили схему, сыграли в три защитника впервые. Где-то кто-то недоработал, недобежал. За короткий промежуток времени мы получили три мяча и проиграли игру.

Ротация? У нас были дисквалифицированные игроки, были потери. Но у нас есть футболисты, которые могут достойно заменять. Но у некоторых не получилось. Был ли пенальти, когда фолил Магнуссон? Не могу ничего сказать, не смотрел повтор.

Анхель у нас выпал, но Швец возвращается. Посмотрим, может, кто-то еще сможет вернуться и помочь", - цитирует Шалимова Sport24.

ЦСКА с 43 очками занимает 5 место в турнирной таблице РПЛ. "Ахмат" с 27 очками занимает 14 место.

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