Шалимов: "Я думаю, что Смолов уйдет из "Краснодара"

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Шалимов: "Я думаю, что Смолов уйдет из "Краснодара"
Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов считает, что вскоре клуб потеряет нападающего Федора Смолова.

"Как я отношусь к тому, что Смолова в последнее время постоянно куда-то продают – то в "Вест Хэм", то в "Реал"? Плохо, потому что эти новости отвлекают, от них сносит голову. Игрок начинает думать не о том, как открыться и забить гол, а о "Реале".

Смолов может остаться до ЧМ-2018. А может уехать сейчас, допустим, в "Вест Хэм", который сидит и думает – если Федя выстрелит на чемпионате мира, он будет стоить уже совсем других денег. Вопрос не в Смолове, а в Сергее Галицком – продаст ли он. В Европу – думаю продаст. В "Зенит" или "Спартак" – нет, даже за 18 миллионов евро. Думаю, это принципиальная позиция. Но есть и риски для Смолова – будет ли он в Англии забивать по 18-20 голов?

Уйдет ли Смолов? Мой прогноз – да. "Вест Хэм" предлагает хорошие деньги. И если не взять сейчас, а потом Федя выстрелит на чемпионате мира, он будет стоить намного дороже.

Спрашивал ли Федор совета – уезжать или нет? Он приходил. И я ему сказал – надо. Смолов может вытащить "Вест Хэм" из той задницы, где команда находится. Но чтобы дали добро на переход, англичане должны предложить 18-20 миллионов фунтов. И предложение должно быть правильным – никаких аренд и прав выкупа", - приводят слова Шалимова российские СМИ.

В этом сезоне 27-летний Смолов провел за "Краснодар" 15 матчей во всех турнирах и забил 10 голов.

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