Шалимов защищается от коронавируса в стильной экипировке
Главный тренер "Ахмата" Игорь Шалимов опубликовал снимок в черной медицинской маске, черном костюме и перчатках.
"Когда коронавирус вам стучится в дверь, обороняйтесь и подумайте, кого вы обидели, оскорбили, кинули. Кого поддержали, кому помогли и когда были самим собой, несмотря ни на что. Подумайте, время есть!" - подписал фото специалист.
По последним данным, в мире насчитывается более 1 млн 261 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано более 68 тыс. смертей.
Не пропустите: Врач сборной России назвал примерные сроки разрешения коронавирусного кризиса| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Главные новости дня: 5 апреля
-
1
Смолов рассказал, почему покинул Испанию
-
1
Азмун высказался об интересе со стороны "Наполи"
-
2
Хави: "Роналдиньо принял Месси как младшего брата"
-
Шалимов защищается от коронавируса в стильной экипировке
-
Мостовой заявил, что все еще хочет стать тренером
-
Тиаго Силва летом может перейти в "Милан"
-
1
Игроки "Баварии" начнут тренироваться с 6 апреля
-
Врач "Реймса" покончил с собой из-за того, что заразился коронавирусом
-
Бернардески покинет "Ювентус" по окончании сезона
-
Фалькао этим летом может покинуть "Галатасарай"
-
Мостовой: "Дзюба точно входит в топ-2 в чемпионате России"
-
"Аталанта" хочет выкупить у "Челси" права на хавбека Пашалича
-
1
"Спартак" арендовал самолет, чтобы Тиль вернулся в Голландию
-
AS: Смолов вернулся в Россию на 18-летие возлюбленной
-
Мостовой высказался по поводу ситуации с коронавирусом в России
-
Уткин прокомментировал возвращение Смолова в Россию
-
2
Медиа Sky Sports составило символическую сборную лучших игроков сезона АПЛ
-
Роналду решил вернуться в "Реал"
-
2
"Манчестер Сити" серьезно накажет Уокера, который вызвал на дом проституток во время карантина
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20