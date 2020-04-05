Шалимов защищается от коронавируса в стильной экипировке

Главный тренер "Ахмата" Игорь Шалимов опубликовал снимок в черной медицинской маске, черном костюме и перчатках.

"Когда коронавирус вам стучится в дверь, обороняйтесь и подумайте, кого вы обидели, оскорбили, кинули. Кого поддержали, кому помогли и когда были самим собой, несмотря ни на что. Подумайте, время есть!" - подписал фото специалист.

По последним данным, в мире насчитывается более 1 млн 261 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано более 68 тыс. смертей.

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