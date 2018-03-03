Шалимов: "Заслужили победу над "Ростовом"
Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов поделился эмоциями после матча 21-го тура чемпионата России против "Ростова".
"Было непросто, но мы этого ожидали. Схема "Ростова" подразумевает плотную позиционную оборону, которую тяжело вскрывать. Мы старались играть в свою игру. Когда повели в счёте, стали играть позиционно. Обычно стараемся действовать более агрессивно. Но сыграли по счёту, забили третий гол. Заслужили победу ребята. "Ростов" хорошо защищался. Мы очень хорошо справились со стандартами. Посмотрели, как "Ростов" играет на угловых, ребята знали, что делать" - сказал Шалимов.
Не пропустите видеообзор матча "Краснодар" - "Ростов". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|20
|45
|2
|Краснодар
|21
|39
|3
|ЦСКА Москва
|21
|38
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|21
|38
|5
|Спартак Москва
|20
|37
|6
|Уфа
|20
|27
|7
|Ахмат
|20
|26
|8
|Арсенал Тула
|20
|25
|9
|Урал
|21
|25
|10
|Ростов
|21
|25
|11
|Рубин
|21
|24
|12
|Динамо Москва
|20
|22
|13
|Амкар
|21
|22
|14
|Анжи
|21
|20
|15
|Тосно
|20
|20
|16
|СКА Хабаровск
|20
|12