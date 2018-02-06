Шалимов: "Завтра Шатов будет в "Краснодаре"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов заявил, что полузащитник "Зенита" Олег Шатов перейдет в краснодарский клуб.

"Завтра Шатов будет у нас. Шатов - усиление? Пока еще не знаю. Нам еще надо с ним поговорить, узнать в каком он состоянии, чтоб он потренировался с командой. Олег должен понять, как мы играем. С ним я еще не общался, только сегодня все решилось", - приводят слова Шалимова российские СМИ.

"Краснодар" арендует 27-летнего Шатова на полгода с правом последующего выкупа за 5-6 миллионов евро.

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