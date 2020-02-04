Шалимов заявил, что девять игроков "Ахмата" пропускают тренировки из-за простуды

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Шалимов заявил, что девять игроков "Ахмата" пропускают тренировки из-за простуды

Главный тренер "Ахмата" Игорь Шалимов рассказал, как чувствуют себя футболисты команды.

На данный момент девять игроков клуба пропускают тренировки на сборе в Турции из-за простуды

"На этом сборе на нас напала простуда, у ребят температура. Не знаю, как это назвать - грипп, наверное, нет. Пропускали ребята по три-четыре дня, но в целом, если посчитать, это девять человек. Всё, что касается здоровья - это единственная большая проблема на этом сборе. Но потихоньку ребята восстанавливаются", - сказал Шалимов.

После 19 туров РПЛ "Ахмат" занимает 12 место в турнирной таблице. 

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