Шалимов: "Зенит" - грамотная команда, они перекрывали все коридоры"

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Шалимов: "Зенит" - грамотная команда, они перекрывали все коридоры"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов подвёл итоги матча 11-го тура чемпионата России против "Зенита".

"Первый тайм у нас получился плохим в плане позиционных атак. Мяч ходил медленно, передач в глубину атаки должно было быть намного больше. Понятно, что "Зенит" - грамотная команда, они перекрывали все коридоры. Голы со стандартов мы получаем не в первый раз, например, так было против "Урала". Над этим надо будет серьёзно работать. В прошлом сезоне нам удалось поправить стандарты, с них мы начали пропускать намного меньше. Если мы уберём пропущенные мячи с пенальти, прямыми ударами со штрафных, с их розыгрышей, мы станем сильнее. "Зениту" нельзя давать фору, с ними нужно играть на ноль и забивать первыми, тогда шансы есть. Два гола - слишком большая фора для них. Второй тайм неплохой, но я думаю, что это связано с тем что они вели в два мяча. Нам удалось нагнетать, мы не допустили большого количества контратак. Имели моменты, но в целом результат закономерен" - сказал Шалимов.

Не пропустите видеообзор матча "Краснодар" - "Зенит". | http://soccernews.ru

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