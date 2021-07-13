"Шальке" арендовал полузащитника "Зенита"

Фото: инстаграм "Зенита"/Автор неизвестен

"Зенит" официально объявил об аренде хавбека Ярослава Михайлова в клуб второй немецкой бундеслиги.

18-летний полузащитнк, который является воспитанником "Газпром"-Академии, в следующем сезоне будет представлять "Шальке" во второй немецкой бундеслиге.

Отмечается, что "Зенит" заключил с "Шальке-04" соглашение, рассчитанное на один сезон.

В прошедшем сезоне Михайлов играл за молодежную команду "Зенита", в которой сыграл 25 матчей в юношеских лигах. Начиная с июня футболист был на просмотре в немецком клубе.

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