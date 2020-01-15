"Шальке" арендовал Тодибо у "Барселоны"

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"Шальке" арендовал Тодибо у "Барселоны"

Защитник "Барселоны" Жан-Клер Тодибо перебрался в "Шальке".

Сообщается, что "кобальтовые" арендовали 20-летнего футболиста за 1,5 миллиона евро и могут выкупить его за 25 миллионов евро плюс 5 миллионов в виде бонусов.

В случае перехода Тодибо в "Шальке", у "Барселоны" будет возможность обратного выкупа за 50 миллионов евро плюс 10 миллионов бонусами.

Тодибо выступал за "Барселону" с января 2019 года. За это время он провел за клуб всего пять игр.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Главное ,расти в Шальке, потом можешь уйти а топ-клуб.

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