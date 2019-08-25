"Шальке" арендует на два года игрока "Барселоны"
Защитник "Барселоны" Хуан Миранда перейдет в "Шальке", сообщает Bild.
По сведениям издания, немецкий клуб бесплатно арендует футболиста на два года без права последующего выкупа. Также на него претендовали "Аталанта", "Марсель" и "Ювентус", но "Шальке" опередил конкурентов.
19-летний Миранда является воспитанником "Барселоны". В минувшем сезоне он провел 30 матчей за "Барселону В", забил два гола и отдал три результативные передачи. Также на его счету четыре матча за первую команду. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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