"Шальке" - "Аугсбург" - 3:2 (обзор)

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"Шальке" - "Аугсбург" - 3:2 (обзор)Смотрите видеообзор матча 16-го тура немецкой Бундеслиги, в котором "Шальке" одержал победу над "Аугсбургом".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 16 38
2 Шальке 16 29
3 РБ Лейпциг 16 28
4 Байер Леверкузен 16 27
5 Хоффенхайм 16 26
6 Боруссия Дортмунд 16 25
7 Айнтрахт Франкфурт 16 25
8 Боруссия Менхенгладбах 16 25
9 Аугсбург 16 23
10 Ганновер 96 16 22
11 Герта 16 21
12 Вольфсбург 16 19
13 Фрайбург 16 18
14 Штутгарт 16 17
15 Майнц 05 16 16
16 Гамбург 16 15
17 Вердер Бремен 16 14
18 Кельн 16 3
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