"Шальке" - "Айнтрахт" - 0:1 (обзор)

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"Шальке" - "Айнтрахт" - 0:1 (обзор)Смотрите видеообзор полуфинального матча Кубка Германии, в котором "Айнтрахт" из Франкфурта-на-Майне в гостях минимально обыграл гельзекирхенский "Шальке".

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 30 75
2 Шальке 30 55
3 Байер Леверкузен 30 51
4 Боруссия Дортмунд 30 51
5 РБ Лейпциг 30 47
6 Хоффенхайм 30 46
7 Айнтрахт Франкфурт 30 46
8 Боруссия Менхенгладбах 30 40
9 Герта 30 39
10 Штутгарт 30 39
11 Аугсбург 30 37
12 Вердер Бремен 30 37
13 Ганновер 96 30 36
14 Вольфсбург 30 30
15 Майнц 05 30 30
16 Фрайбург 30 30
17 Гамбург 30 22
18 Кельн 30 21
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