"Шальке" – "Байер" - 1:1 (обзор)

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"Шальке" – "Байер" - 1:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча седьмого тура немецкой Бундеслиги между "Шальке" и "Байером".

Не пропустите: Осторожность на первом месте: "Байер" и "Шальке" разошлись миром. | http://soccernews.ru

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4 Ганновер 96 6 12
5 Аугсбург 6 11
6 РБ Лейпциг 6 10
7 Шальке 7 10
8 Байер Леверкузен 7 8
9 Герта 6 8
10 Боруссия Менхенгладбах 6 8
11 Айнтрахт Франкфурт 6 7
12 Штутгарт 6 7
13 Вольфсбург 6 6
14 Майнц 05 6 6
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16 Фрайбург 6 4
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