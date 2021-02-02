"Шальке" бесплатно подписал Мустафи. "Арсенал" покупал его за 41 миллион евро

"Шальке" на своём официальном сайте объявил о переходе центрального защитника "Арсенала" Шкодрана Мустафи.

"Канониры" бесплатно отпустили футболиста, за которого летом 2016 года заплатили 41 миллион евро.

28-летний немец заключил с "Шальке" контракт до завершения сезона. В составе "кобальтовых" он заменит ушедшего в "Ливерпуль" Озана Кабака.

Мустафи за 4,5 года сыграл за "Арсенал" 151 матч, забил 9 голов и сделал 5 ассистов. Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.

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