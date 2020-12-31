"Шальке" близок к подписанию защитника "Арсенала"

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"Шальке" близок к подписанию защитника "Арсенала"

Левый защитник лондонского "Арсенала" Сеад Колашинац, скорее всего, сменит команду во время зимнего трансферного окна.

По информации Sky Sport Germany, к подписанию 27-летнего футболиста близок "Шальке". Речь идёт о переходе на правах аренды.

Стоит отметить, что боснийский фулбек уже выступал за "кобальтовых" с 2011 по 2017 год.

В текущем сезоне Колашинац сыграл за "Арсенал" всего 9 матчей, результативными действиями не отличался. Его рыночная стоимость - 8 миллионов евро.

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