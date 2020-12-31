"Шальке" близок к подписанию защитника "Арсенала"
Левый защитник лондонского "Арсенала" Сеад Колашинац, скорее всего, сменит команду во время зимнего трансферного окна.
По информации Sky Sport Germany, к подписанию 27-летнего футболиста близок "Шальке". Речь идёт о переходе на правах аренды.
Стоит отметить, что боснийский фулбек уже выступал за "кобальтовых" с 2011 по 2017 год.
В текущем сезоне Колашинац сыграл за "Арсенал" всего 9 матчей, результативными действиями не отличался. Его рыночная стоимость - 8 миллионов евро.
Не пропустите: Мертезакер помогает "Арсеналу" в переговорах по трансферу защитника "Герты". | http://soccernews.ru
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|Команда
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|27
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|6
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|27
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|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
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|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
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|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
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|Кристал Пэлас
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
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|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
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|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18