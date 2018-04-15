"Шальке" - "Боруссия" Д - 2:0 (обзор)

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"Шальке" - "Боруссия" Д - 2:0 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча немецкой Бундеслиги между "Шальке" и "Боруссией".

Читайте также: Два гола для серебра: "Шальке 04" переигрывает дортмундскую "Боруссию". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 30 75
2 Шальке 30 55
3 Байер Леверкузен 30 51
4 Боруссия Дортмунд 30 51
5 РБ Лейпциг 30 47
6 Хоффенхайм 30 46
7 Айнтрахт Франкфурт 30 46
8 Боруссия Менхенгладбах 30 40
9 Герта 30 39
10 Штутгарт 30 39
11 Аугсбург 30 37
12 Вердер Бремен 30 37
13 Ганновер 96 30 36
14 Вольфсбург 30 30
15 Фрайбург 29 30
16 Майнц 05 29 27
17 Гамбург 30 22
18 Кельн 30 21
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