"Шальке" добыл волевую победу над "Унион Берлин"
В 13-м туре немецкой Бундеслиги "Шальке" переиграл "Унион Берлин".
Теперь "кобальтовые" занимают второе место в чемпионате, догнав по очкам лидирующую "Боруссию" из Менхенгладбаха.
"Шальке" - "Унион Берлин" 2:1
Голы: Раман, 23 - 1:0, Ингвартсен (пен), 26 - 1:1, Сердар, 86 - 2:1
"Шальке": Нюбель, Очипка, Кабак, Кенни, Настасич, Маккенни, Харит (Беккер, 90), Калиджури, Сердар, Раман (Кутуджу, 84), Маскарель.
"Унион Берлин": Гикевич, Ленц, Шлоттербек (Хюбнер, 27), Суботич, Триммель, Гентнер, Андрих, Бюльтер (Беккер, 70), Фридрих, Андерссон (Уджа, 86), Ингвартсен.
Читайте также: "Ливерпуль" хочет купить хавбека "Шальке" Арита. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Лента новостей
-
Главные новости дня: 29 ноября
-
"Витесс" еще не принял отставку Слуцкого
-
Эмери прокомментировал свое увольнение из "Арсенала"
-
1
"Боруссия" отрицает скорый уход Санчо
-
"Сельта" и "Вальядолид" поделили очки в матче Примеры
-
"Марсель" на последних минутах вырвал победу над "Брестом"
-
Слуцкий: "Если я не могу изменить ситуацию, то, возможно, кто-то другой сможет это сделать"
-
"Шальке" добыл волевую победу над "Унион Берлин"
-
Слуцкий подал в отставку с поста тренера "Витесса"
-
1
Муриэль назвал лучшего форварда в мире
-
Отставка Слуцкого всё ближе: "Витесс" проиграл в чемпионате пятый матч кряду
-
Тренер "Сочи" рассказал, готова ли команда провести матч с "Оренбургом" 1 декабря
-
Марадона может возглавить испанский клуб
-
Аллегри отказался возглавить "Арсенал"
-
Руни провел первую тренировку в "Дерби Каунти"
-
В "Сочи" прокомментировал эпидемию ангины среди футболистов команды
-
Сульшер попросил "Манчестер Юнайтед" подписать двух атакующих футболистов
-
"Интер" нацелился на Хамеса
-
"Оренбург" согласен перенести матч против "Сочи"
-
1
Фанат "Манчестер Юнайтед" сделал Вудворду "мокрого Вилли"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Менхенгладбах
|12
|25
|2
|Шальке
|13
|25
|3
|РБ Лейпциг
|12
|24
|4
|Бавария Мюнхен
|12
|24
|5
|Фрайбург
|12
|22
|6
|Боруссия Дортмунд
|12
|20
|7
|Вольфсбург
|12
|20
|8
|Хоффенхайм
|12
|20
|9
|Байер Леверкузен
|12
|19
|10
|Айнтрахт Франкфурт
|12
|17
|11
|Унион Берлин
|13
|16
|12
|Аугсбург
|12
|13
|13
|Майнц 05
|12
|12
|14
|Вердер Бремен
|12
|11
|15
|Герта
|12
|11
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|12
|11
|17
|Кельн
|12
|7
|18
|Падерборн
|12
|5