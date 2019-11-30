"Шальке" добыл волевую победу над "Унион Берлин"

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"Шальке" добыл волевую победу над "Унион Берлин"

В 13-м туре немецкой Бундеслиги "Шальке" переиграл "Унион Берлин".

Теперь "кобальтовые" занимают второе место в чемпионате, догнав по очкам лидирующую "Боруссию" из Менхенгладбаха.

"Шальке" - "Унион Берлин" 2:1

Голы: Раман, 23 - 1:0, Ингвартсен (пен), 26 - 1:1, Сердар, 86 - 2:1

"Шальке": Нюбель, Очипка, Кабак, Кенни, Настасич, Маккенни, Харит (Беккер, 90), Калиджури, Сердар, Раман (Кутуджу, 84), Маскарель.

"Унион Берлин": Гикевич, Ленц, Шлоттербек (Хюбнер, 27), Суботич, Триммель, Гентнер, Андрих, Бюльтер (Беккер, 70), Фридрих, Андерссон (Уджа, 86), Ингвартсен.  

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 12 25
2 Шальке Шальке 13 25
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 12 24
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 12 24
5 Фрайбург Фрайбург 12 22
6 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 12 20
7 Вольфсбург Вольфсбург 12 20
8 Хоффенхайм Хоффенхайм 12 20
9 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 12 19
10 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 12 17
11 Унион Берлин Унион Берлин 13 16
12 Аугсбург Аугсбург 12 13
13 Майнц 05 Майнц 05 12 12
14 Вердер Бремен Вердер Бремен 12 11
15 Герта Герта 12 11
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 12 11
17 Кельн Кельн 12 7
18 Падерборн Падерборн 12 5
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