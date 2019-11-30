"Шальке" добыл волевую победу над "Унион Берлин"

В 13-м туре немецкой Бундеслиги "Шальке" переиграл "Унион Берлин".

Теперь "кобальтовые" занимают второе место в чемпионате, догнав по очкам лидирующую "Боруссию" из Менхенгладбаха.

"Шальке" - "Унион Берлин" 2:1

Голы: Раман, 23 - 1:0, Ингвартсен (пен), 26 - 1:1, Сердар, 86 - 2:1

"Шальке": Нюбель, Очипка, Кабак, Кенни, Настасич, Маккенни, Харит (Беккер, 90), Калиджури, Сердар, Раман (Кутуджу, 84), Маскарель.

"Унион Берлин": Гикевич, Ленц, Шлоттербек (Хюбнер, 27), Суботич, Триммель, Гентнер, Андрих, Бюльтер (Беккер, 70), Фридрих, Андерссон (Уджа, 86), Ингвартсен.

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