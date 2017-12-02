"Шальке" дома упустил победу над "Кёльном"

Теги шалькекельн

"Шальке" дома упустил победу над "Кёльном"

В рамках 14-го тура немецкой Бундеслиги "Шальке" на своём поле, дважды ведя в счёте, не сумел выиграть у "Кёльна".

"Шальке" – "Кёльн" - 2:2

Голы: Бургшталлер, 36 - 1:0, Гирасси, 50 - 1:1, Харит, 72 - 2:1, Гирасси, 77 (пенальти) - 2:2.

"Шальке": Фэрманн, Налдо, Настасич (Шопф, 82), Очипка, Калиджури, Майер, Стамбули, Харит, Маккенни (Горетцка, 56), Коноплянка (Эмболо, 70), Бургшталлер.

"Кёльн": Хорн, Соренсен, Хорн, Ольковски, Хорхе Мере (Биссек, 46), Озджан, Рауш, Йойич (Клеменс, 72), Леманн, Осако, Гирасси (Хандверкер, 82).

Удаление: Осако (90).

Не пропустите: "Бавария" одержала победу над "Ганновером" и другие результаты 14-го тура немецкой Бундеслиги. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

"Интер" разгромил "Кьево" и стал лидером Серии А

"Интер" разгромил "Кьево" и стал лидером Серии А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 14 32
2 РБ Лейпциг 14 26
3 Шальке 14 25
4 Боруссия Менхенгладбах 13 24
5 Хоффенхайм 14 23
6 Боруссия Дортмунд 14 22
7 Аугсбург 14 22
8 Айнтрахт Франкфурт 14 22
9 Байер Леверкузен 14 21
10 Ганновер 96 14 19
11 Герта 14 17
12 Штутгарт 14 17
13 Майнц 05 14 15
14 Вольфсбург 13 14
15 Гамбург 14 14
16 Фрайбург 14 12
17 Вердер Бремен 14 11
18 Кельн 14 3
Полная таблица

топ-5 тегов