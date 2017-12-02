"Шальке" дома упустил победу над "Кёльном"

В рамках 14-го тура немецкой Бундеслиги "Шальке" на своём поле, дважды ведя в счёте, не сумел выиграть у "Кёльна".

"Шальке" – "Кёльн" - 2:2

Голы: Бургшталлер, 36 - 1:0, Гирасси, 50 - 1:1, Харит, 72 - 2:1, Гирасси, 77 (пенальти) - 2:2.

"Шальке": Фэрманн, Налдо, Настасич (Шопф, 82), Очипка, Калиджури, Майер, Стамбули, Харит, Маккенни (Горетцка, 56), Коноплянка (Эмболо, 70), Бургшталлер.

"Кёльн": Хорн, Соренсен, Хорн, Ольковски, Хорхе Мере (Биссек, 46), Озджан, Рауш, Йойич (Клеменс, 72), Леманн, Осако, Гирасси (Хандверкер, 82).

Удаление: Осако (90).

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