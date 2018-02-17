"Шальке" дома взял верх над "Хоффенхаймом"

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"Шальке" дома взял верх над "Хоффенхаймом"

В рамках 23-го тура немецкой Бундеслиги "Шальке" в родных стенах переиграл "Хоффенхайм" со счётом 2:1.

"Шальке" – "Хоффенхайм" - 2:1

Голы: Керер, 11 - 1:0, Эмболо, 28 - 2:0, Крамарич, 78 - 2:1.

"Шальке": Фэрманн, Настасич, Налдо, Керер, Шопф (Очипка, 90), Горетцка, Калиджури, Стамбули, Бургшталлер, Эмболо (Харит, 83), Ди Санто (Пьяца, 75).

"Хоффенхайм": Бауманн, Хюбнер, Бичакчич (Жуль, 58), Фогт, Шульц (Цубер, 52), Гриллич, Амири (Рупп, 67), Кадержабек, Крамарич, Салаи, Ут.

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