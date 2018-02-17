"Шальке" дома взял верх над "Хоффенхаймом"
В рамках 23-го тура немецкой Бундеслиги "Шальке" в родных стенах переиграл "Хоффенхайм" со счётом 2:1.
"Шальке" – "Хоффенхайм" - 2:1
Голы: Керер, 11 - 1:0, Эмболо, 28 - 2:0, Крамарич, 78 - 2:1.
"Шальке": Фэрманн, Настасич, Налдо, Керер, Шопф (Очипка, 90), Горетцка, Калиджури, Стамбули, Бургшталлер, Эмболо (Харит, 83), Ди Санто (Пьяца, 75).
"Хоффенхайм": Бауманн, Хюбнер, Бичакчич (Жуль, 58), Фогт, Шульц (Цубер, 52), Гриллич, Амири (Рупп, 67), Кадержабек, Крамарич, Салаи, Ут.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|23
|59
|2
|Байер Леверкузен
|23
|38
|3
|РБ Лейпциг
|22
|38
|4
|Боруссия Дортмунд
|22
|37
|5
|Шальке
|23
|37
|6
|Айнтрахт Франкфурт
|22
|36
|7
|Ганновер 96
|23
|32
|8
|Аугсбург
|22
|31
|9
|Хоффенхайм
|23
|31
|10
|Боруссия Менхенгладбах
|22
|31
|11
|Герта
|23
|30
|12
|Фрайбург
|23
|28
|13
|Вольфсбург
|23
|24
|14
|Штутгарт
|22
|24
|15
|Вердер Бремен
|23
|23
|16
|Майнц 05
|23
|23
|17
|Гамбург
|23
|17
|18
|Кельн
|23
|14